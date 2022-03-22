РИАМО - 22 мар. По региональной программе «Мой подъезд» в 2022 году в Московской области будут отремонтированы более 6160 подъездов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Программа стартовала в 2016 году и затронула более 2,5 млн жителей региона.

Принять участие в программе можно по решению собственников жилья. При этом жители могут предложить любой дизайн и оформление подъезда, а также полностью проконтролировать ход работ.

«Общее количество подъездов в Московской области составляет более 147 тыс. За истекшие шесть лет мы выполнили ремонт свыше 94,6 тыс. подъездов. Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу», – заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

К началу II квартала 2022 года в регионе будет выполнено 10% от плана на этот год. К концу года ремонт будет завершен в стотысячном подъезде.

Наибольшее количество подъездов, которые отремонтируют по программе, расположены в округе Пушкинский (420), Подольске (330) и Балашихе (263). Сейчас работы ведутся в 353 подъездах в 30 городских округах региона.

Контроль за проведением работ со стороны регионального министерства ЖКХ и муниципальных органов власти ведется с помощью информационной системы контроля в сфере дорожной инфраструктуры в разделе мониторинга и контроля за ходом выполнения работ по ремонту подъездов. Кроме того, в комиссионной приемке работ участвуют специалисты управления технического надзора капитального ремонта.

Чтобы стать участниками программы, собственникам жилья необходимо с управляющей компанией провести общее собрание и принять соответствующее решение.

«Основная задача программы заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья, в приведении в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов. Приятно осознавать, что жители принимают активное участие в ремонте», – добавил Велиховский.

Софинансирование региональной программы ведется в следующих пропорциях: не менее 52,5% составляют внебюджетные источники, а не более 47,5% – субсидии из регионального и муниципального бюджетов.