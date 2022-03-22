РИАМО - 22 мар. Суд назначил жителю подмосковного Сергиева Посада штраф в 30 тыс. рублей за публичную демонстрацию плаката, дискредитирующего использование Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Пикет нарушителя был замечен и пресечен сотрудниками полиции. В отношении 29-летнего мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Материалы, предоставленные полицией, были отданы на рассмотрение суду, который признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.

Несколькими днями ранее штрафы за пикеты с плакатами, дискредитирующими использование ВС РФ, получили жители Москвы, Коломны и Шатуры.

Повторное аналогичное нарушение повлечет за собой уголовную ответственность по статье 280.3 УК РФ. В качестве наказания по данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.