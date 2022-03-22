РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Спасатели дежурной смены 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли юному жителю Люберец и освободили его палец из спиннера, сообщили в службе.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский 21 марта. В систему-112 обратились обеспокоенные родители 9-летнего мальчика, который не смог вытащить палец из подшипника, расположенного в центре игрушки.

«Спасатели дали рекомендации, что нужно предпринять, чтобы снизить отек, и оперативно прибыли на место происшествия. Обезопасив палец ребенка защитными пластинами, работники противопожарно-спасательной службы с помощью специального инструмента распилили металлический подшипник и освободили палец мальчика. Медицинская помощь парню не потребовалась», – сказал заместитель начальника части Владимир Богатырев.