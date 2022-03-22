РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Спасатели Балашихи продолжают патрулирование мест массового выхода рыбаков на лед, в ходе очередного рейда они измерили толщину ледового покрова водоемов и напомнили рыбакам о мерах безопасности при выходе на последний лед, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» во «ВКонтакте».

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, в период таяния льда находиться на льду водохранилищ и рек очень опасно. Весенний лед непредсказуем. Рано утром он еще выглядит вполне прочным, и рыбаки могут пройти по нему подальше от берега, но днем, когда температура воздуха повышается, лед начинает крошиться и перестает держать вес рыбака.

«Вернуться на берег по такому льду и не провалиться уже достаточно проблематично. Сделав замеры, спасатели предупредили рыболовов о наиболее опасных участках и порекомендовали не выходить на лед, даже если он кажется достаточно прочным», – сказал Пестов.

Он добавил, что спасатели акцентировали внимание любителей подледного лова на обязательном наличии средств спасения на рыбалке по последнему льду. Вероятность провалиться весной настолько велика, что лучше не выходить на лед без спасалок и спасательного жилета.

«Не ходите на рыбалку в одиночестве, но и не собирайтесь по несколько человек на одном участке. В случае беды единомышленники всегда придут на помощь. Конечно, в идеальном варианте, хорошо, если они тоже окажутся ответственными людьми и в их рыбацком арсенале найдется, как минимум, веревка», – заключил Пестов.