РИАМО - 22 мар. В Московской области к границам 16 тыс. домовладений бесплатно подвели газ по программе социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«На прошедшей неделе была одна из знаковых цифр – 16 тыс. домовладений Московской области бесплатно по президентской программе получили газ на границах своих участков», — сказал Баранов в эфире телеканала «360».

По словам Баранова, в настоящее время специалисты сконцентрировали свои усилия на проведении газа внутри земельных участков. Он добавил, что с началом потепления люди, которые проживали сезонно на участках, возвращаются в свои дома и проявляют интерес к социальной газификации.