В Минтрансе РФ опровергли сообщения о введении платного проезда по дорогам

Минтранс РФ не собирается вводить платный проезд на всех дорогах России. Такая идея не рассматривается, сообщает РИА Новости .

Представитель министерства отметил, что данная инициатива была высказана отдельным спикером во время дискуссий. Однако сам Минтранс ее не поддержал.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается», — сказал представитель ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что все дороги в России могут сделать платными. Это объяснялось удорожанием содержания и ремонта трасс, а также ограничениями бюджета.