РИАМО - 22 мар. Семь земельных участков переданы из региональной в муниципальную собственность городского округа Восход для предоставления их многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.

Участки находятся в селе Новопетровское городского округа Истра, граничащего с Восходом.

«Городской округ Восход – это закрытое административно-территориальное образование, здесь имеется дефицит земельного фонда. Учитывая это, Минмособлимуществом совместно с Центром земельно-имущественного комплекса Московской области были подобраны 7 участков для передачи их из областной собственности в муниципальную на территории городского округа Истра. Это практически рядом», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, сейчас на учете в этом муниципалитете состоят 6 семей. Таким образом, уже в следующем месяце в Восходе получат участки 100% многодетных семей.

В этом муниципалитете уже получили земельные участки 9 семей.