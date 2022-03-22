РИАМО - 22 мар. Семь земельных участков переданы из региональной в муниципальную собственность городского округа Восход для предоставления их многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
Участки находятся в селе Новопетровское городского округа Истра, граничащего с Восходом.
По ее словам, сейчас на учете в этом муниципалитете состоят 6 семей. Таким образом, уже в следующем месяце в Восходе получат участки 100% многодетных семей.
В этом муниципалитете уже получили земельные участки 9 семей.
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