РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Рустамом Фахрисламовым проверил начало ремонта в подъезде дома №16 по улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный, всего в текущем году по программе губернатора планируют отремонтировать 263 подъезда, сообщает пресс-служба парламентария.

По словам начальника отдела ЖКХ управляющей компании «Жилкомсоюз» Руслана Глейзера, в их планах ремонт 15 подъездов. Работы уже начались на нескольких объектах, в том числе в доме на улице Пионерской.

«Планируется покрасить потолки и стены, уложить плитку на первом этаже и установить энергосберегающие светильники. Старые окна в подъезде на новые стеклопакеты заменили в прошлом году», – сказал Глейзер.

Он добавил, что из-за роста цен по ряду позиций на стройматериалы приходится пересматривать все планы, искать более дешевые аналоги по краскам, присадкам.

Тарас Ефимов отметил важность продолжения программы «Мой подъезд».

«Это не первое обращение о росте цен, которое я получаю. Поручение о мониторинге цен на строительные материалы уже дано губернатором Подмосковья. Задача – минимизировать количество посредников между производителями и конечным клиентом. Если будут выявлены грубые нарушения или сговор, то компании ждет крупный штраф», – отметил областной депутат.

В ходе осмотра подъездов Ефимов пообщался с жителями.

«Рабочие закрыли входные двери пленкой, очищают стены от старой краски, шпаклюют и выравнивают их перед финишной покраской. Жители благосклонно относятся к работам. Главное их пожелание – чтобы качественно и быстро сделали ремонт», – добавил парламентарий.

Всего по программе главы региона Андрея Воробьева «Мой подъезд» в Балашихе на этот год запланирован ремонт 263 подъездов. В 2021 году ремонт сделан в 617 подъездах.