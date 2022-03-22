РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Рустамом Фахрисламовым проверил начало ремонта в подъезде дома №16 по улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный, всего в текущем году по программе губернатора планируют отремонтировать 263 подъезда, сообщает пресс-служба парламентария.
По словам начальника отдела ЖКХ управляющей компании «Жилкомсоюз» Руслана Глейзера, в их планах ремонт 15 подъездов. Работы уже начались на нескольких объектах, в том числе в доме на улице Пионерской.
Он добавил, что из-за роста цен по ряду позиций на стройматериалы приходится пересматривать все планы, искать более дешевые аналоги по краскам, присадкам.
Тарас Ефимов отметил важность продолжения программы «Мой подъезд».
«Это не первое обращение о росте цен, которое я получаю. Поручение о мониторинге цен на строительные материалы уже дано губернатором Подмосковья. Задача – минимизировать количество посредников между производителями и конечным клиентом. Если будут выявлены грубые нарушения или сговор, то компании ждет крупный штраф», – отметил областной депутат.
В ходе осмотра подъездов Ефимов пообщался с жителями.
Всего по программе главы региона Андрея Воробьева «Мой подъезд» в Балашихе на этот год запланирован ремонт 263 подъездов. В 2021 году ремонт сделан в 617 подъездах.
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