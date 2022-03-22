РИАМО - 22 мар. Руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов посетил распределительный центр в Дмитровском округе. Предпосылок для появления недостатка продуктов в регионе выявлено не было, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Дмитровский распределительный центр компании «Магнит» обслуживает около 900 столичных, подмосковных и тверских магазинов.

«Продовольственная безопасность сегодня важна как никогда. Поэтому лично убедился, что все товары есть в наличии и в полном объеме представлены на складе. Я хочу заверить, что никакого дефицита продуктов в Подмосковье нет», – заявил Брынцалов.

Он подчеркнул, что правительство региона, Мособлдума и ЕР разрабатывают меры для сохранения продовольственной безопасности. Так, в Подмосковье будут контролировать цены на значимые продукты и медицинские товары, а также их наличие в точках продажи.

Жители Московской области могут сообщить о необоснованном повышении цен на товары или об их отсутствии с помощью Telegram-бота. По факту обращений активисты ЕР будут выезжать на место и выяснять причины завышения цен или нехватку товаров.