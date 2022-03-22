РИАМО - 22 мар. Подмосковье присоединится к экологической акции «Час Земли», которая пройдет 26 марта с 20:30 до 21:30, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает всех в знак неравнодушия к будущему планеты выключить на один час электричество. Акция призвана привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и энергетическим ресурсам планеты. Каждый год в акции участвуют более 2 млрд человек из более чем 180 стран мира.

Россия в текущем году присоединится к акции уже в 14-й раз. В Подмосковье, как и в прошлые годы, на 1 час погаснет архитектурно-художественная подсветка административных, культурных, спортивных зданий.

«Министерство энергетики Московской области поддерживает привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и энергетическим ресурсам планеты и присоединяется к акции. Энергетики призывают всех жителей Подмосковья также выключить электричество в домах на час 26 марта в 20:30», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Регион ежегодно участвует в этой экологической акции. В прошлом году она прошла в более чем 40 муниципалитетах области. Московская область является традиционным и активным участником акции.

Электричество отключали в 612 объектах культуры, на архитектурных ансамблях, а также производственных офисных объектах «Мособлгаз» и «Мособлэнерго» и на других объектах.

Международная экологическая акция «Час Земли» ежегодно проводится в России с 2009 года и является самой массовой экоакцией на планете.