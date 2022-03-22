РИАМО - 22 мар. На юго-востоке столицы в результате обслуживания грузового автомобиля погиб рабочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент случился в Остаповском проезде при проведении работ по замене шланга в автомобиле «КамАЗ». Рабочего придавило гидравлическим устройством, из-за чего 47-летний мужчина скончался на месте.

Кузьминская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.