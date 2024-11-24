Тишковец сообщил об устойчивой минусовой среднесуточной температуре в Москве

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Тишковец сообщил о начале метеорологической зимы в Москве

Метеорологические показатели свидетельствуют о том, что в Москве закончилась осень и началась зима. Среднесуточная температура держится в минусовых значениях, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, самый низкий температурный показатель в Москве за ноябрь зафиксирован 24 ноября. Столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ показал значение в -2,2 градуса.

«В Подмосковье минимальная температура варьировалась в диапазоне от октябрьских +0,3 в Коломне до декабрьских -6,0 в Волоколамске», — сообщил Тишковец.

Специалист подчеркнул, что днем 24 ноября в Москве столбик термометра не поднимется выше нуля градусов. С этого момента, с опозданием на 11 суток, в столице началась метеорологическая зима.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в Москве образуется утром 23 ноября. Больше всего осадков выпало в западных районах города.