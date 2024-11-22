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Синоптик: снежный покров до 10 см сформируется в Москве к утру 23 ноября

К утру 23 ноября в российской столице сформируется снежный покров высотой 5-10 см. При этом днем высота сугробов вырастет еще на 2-3 см, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Зона осадков в виде снега и мокрого снега распространится и на Московскую область. За 12 часов, по расчетам моделей, выпадет 7-12 мм осадков», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик добавила, что наиболее обильные осадки ожидаются в западных районах. При температуре воздуха около 0 градусов возможно налипание мокрого снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пришедший с юго-запада циклон «Каэтано» засыплет Москву снегом уже в предстоящую субботу.