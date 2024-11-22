Синоптик Леус: циклон «Каэтано» засыплет Москву снегом на выходных

сегодня в 19:12

Пришедший с юго-запада циклон «Каэтано» засыплет российскую столицу снегом уже в предстоящую субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В предстоящую субботу столицу засыплет снегом, а пока циклон „Каэтано“ поупражнялся на швейцарских банкирах», — написал Леус в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как в швейцарском Цюрихе выпал снег. При этом в городе уже установлены рождественские ярмарки и иллюминации, а местные жители гуляют под зонтами.

Ранее метеорологи «Яндекс Погоды» рассказали россиянам, какой будет предстоящая зима. Ожидается, что количество осадков будет в пределах нормы.