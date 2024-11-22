Россиянам рассказали, какой будет зима 2024-2025

Метеорологи «Яндекс Погоды» представили зимний прогноз для России, согласно которому зима в большинстве регионов будет теплее обычного. Хотя глобальных температурных рекордов не ожидается, шанс на короткие периоды сильного похолодания все же существует, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В частности, теплее будет в европейской части страны, на Урале и в Сибири по сравнению с прошлой зимой. Наибольшие отклонения прогнозируются в таких городах, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа и Екатеринбург, где средние зимние температуры могут превысить московские.

Сибирь, как и прежде, покажет самые холодные показатели, с температурами до -14 градусов в Красноярске, Новосибирске и Омске. Напротив, самые теплые зимы ожидаются на юге России, например, в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ожидается, что количество осадков будет в пределах нормы, с наибольшими значениями в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Особенно стоит отметить, что количество осадков в Волгограде, Воронеже и Казани будет заметно меньше, чем в прошлом году.

По сравнению с 2009 годом, когда зафиксировались рекордно низкие температуры, текущая зима не будет столь экстремальной, однако к ней также приближается зимний сезон, который помнят как самый теплый в 2019 году. Значения зимы 2023–2024 годов не достигнут краеугольных температурных рекордов прошлых лет.