Губернатор Артамонов: ночью над Липецкой областью сбили 4 БПЛА ВСУ

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В ночь на 24 ноября в Липецкой области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, которые летели в регион с целью нанести разрушения, но этого удалось избежать. Об очередной атаке ВСУ в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По словам губернатора, в результате падения обломков вражеских беспилотников никто не пострадал. Компетентные специалисты работают на местах, куда упали обломки. Другая информация уточняется.

Артамонов подчеркнул, что в настоящее время Липецкой области ничего не угрожает. Военные держат ситуацию на контроле.

Ранее средства ПВО отразили атаку украинских дронов по Курской области. За ночь сбили 27 беспилотников.