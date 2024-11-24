Украинские войска могут нанести следующие удары дальнобойными ракетами ATACMS по Ростовской области. На территории региона находятся четыре военных аэродрома, которые и станут приоритетными целями, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материал Wall Street Journal (WSJ).

Автор статьи также указывает, что в Соединенных Штатах разработана карта, на которой расписано, до куда смогут «дотянуться» ВСУ с помощью ATACMS. На ней указаны около 200 военных целей.

Министерство обороны РФ 22 ноября сообщило, что российские войска уничтожили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow за неделю. Также ликвидирована одна ракета «Нептун».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что запуском баллистической ракеты «Орешник» по военно-промышленному объекту в Днепре РФ показала возможный ответ на безрассудные действия Запада. В случае необходимости он будет дан.