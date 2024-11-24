Стал известен следующий регион России, по которому ВСУ могут ударить ATACMS
Украинские войска могут нанести следующие удары дальнобойными ракетами ATACMS по Ростовской области. На территории региона находятся четыре военных аэродрома, которые и станут приоритетными целями, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материал Wall Street Journal (WSJ).
Автор статьи также указывает, что в Соединенных Штатах разработана карта, на которой расписано, до куда смогут «дотянуться» ВСУ с помощью ATACMS. На ней указаны около 200 военных целей.
Министерство обороны РФ 22 ноября сообщило, что российские войска уничтожили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow за неделю. Также ликвидирована одна ракета «Нептун».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что запуском баллистической ракеты «Орешник» по военно-промышленному объекту в Днепре РФ показала возможный ответ на безрассудные действия Запада. В случае необходимости он будет дан.