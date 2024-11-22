РФ «Орешником» показала возможности ответа на безрассудные действия Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запуском отечественной баллистической ракеты «Орешник» по военно-промышленному объекту в Днепропетровске Россия продемонстрировала возможности ответа на безрассудные действия Запада, сообщает РБК .

«Главный месседж — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва ясно показала свои возможности, а также обозначила, как Россия будет действовать в случае, если ее озабоченности не будут учтены.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что американские власти продолжают безрассудно идти по пути эскалации, однако в Москве предпочли, чтобы Вашингтон прислушался к словам президента РФ Владимира Путина.

Накануне Путин заявил, что Украина нанесла удары по Курской и Брянской областям с помощью западных ракет ATACMS и Storm Shadow. В свою очередь РФ применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по украинскому оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.