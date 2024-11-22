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ВС РФ за неделю сбили 5 ракет ATACMS и 2 ракеты Storm Shadow

Российские силы ПВО за неделю сбили пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, были уничтожены ракета «Нептун», 642 дрона самолетного типа, 16 французских авиационных бомб Hammer, 18 снарядов РСЗО HIMARS производства США.

За неделю в зоне боевого соприкосновения в плен к ВС РФ сдались 82 военнослужащих ВСУ, в том числе 52 — в Курской области.

Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила 36 500 БПЛА, 18 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 648 самолетов, 28 637 единиц военной автомобильной техники, 283 вертолета, 19 481 танк и другие боевые бронемашины и т. д.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в Курской области 150 военнослужащих за сутки. Всего за время сражений в регионе украинская армия потеряла более 34 690 бойцов.