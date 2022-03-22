РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» измерили толщину льда на водных объектах в округе, говорится в сообщении службы.

Также во время рейда рыбакам сообщили, что толщина льда заметно уменьшилась и выходить на водоемы стало опасно.

«Погода уже по-настоящему весенняя, дневная температура воздуха достигает +10 градусов, поэтому началось активное таяние ледяной поверхности», - сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Жителям напомнили, что в случае, если горожане увидели, как человек провалился под лед, необходимо вызвать спасателей и крикнуть пострадавшему, что к нему идут на помощь. Нужно взять длинную палку, доску, шест или веревку и аккуратно подползти к полынье, куда провалился человек. Затем необходимо 3-4 метра протянуть средство спасения.

«Это могут быть и подручные средства: связанные шарфы, ремни. Очень аккуратно вытащив товарища на ледяную поверхность, нужно ползком выбираться с ним из опасной зоны. Однако структура льда сейчас настолько рыхлая, что лед будет крошиться, поэтому важно не переоценить собственные силы», – подытожил Пестов.