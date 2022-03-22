РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Дорожные службы Балашихи перешли на ежедневный режим работы по ремонту автодорог и проездов, за день они ликвидируют порядка 20-25 ям на улицах городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Технология ямочного ремонта заключается в том, что поврежденный участок дорожного покрытия удаляется при помощи специального оборудования и это место заполняется асфальтобетонной смесью. Помимо участков, которые должны восстановить в плановом режиме, в график работ добавляют и те, о которых стало известно благодаря порталу «Добродел».

По словам начальника отдела безопасности дорожного движения МБУ «Благоустройство-Балашиха» Игоря Мельника, на портал «Добродел» приходит обращение, диспетчер передает задачу мастеру, затем специалисты выезжают на место для проведения работ по ремонту дороги на указанном участке.

«Все обращения, которые поступают, отрабатываются в установленные сроки в ежедневном режиме. Уже поступило порядка 700 таких сообщений», – сказал Мельник.

Мастер дорожного участка Александр Павленко рассказал, что во вторник в работах в микрорайонах Новый свет, Салтыковка, Железнодорожный и Павлино задействованы 2 бригады в количестве 10 человек, самосвал, трактор и ручная техника.

«Для выполнения ямочного ремонта этого достаточно. В среднем устраняем 20-25 ям в день», – отметил Павленко.

Работы по ремонту проводятся не только на дорожном полотне. Глубокие трещины и провалы на тротуарах также оперативно устраняют, чтобы пешеходы, родители с детскими колясками, велосипедисты и другие смогли безопасно передвигаться по дорожке.