РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Дорожные службы Балашихи перешли на ежедневный режим работы по ремонту автодорог и проездов, за день они ликвидируют порядка 20-25 ям на улицах городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Технология ямочного ремонта заключается в том, что поврежденный участок дорожного покрытия удаляется при помощи специального оборудования и это место заполняется асфальтобетонной смесью. Помимо участков, которые должны восстановить в плановом режиме, в график работ добавляют и те, о которых стало известно благодаря порталу «Добродел».
По словам начальника отдела безопасности дорожного движения МБУ «Благоустройство-Балашиха» Игоря Мельника, на портал «Добродел» приходит обращение, диспетчер передает задачу мастеру, затем специалисты выезжают на место для проведения работ по ремонту дороги на указанном участке.
Мастер дорожного участка Александр Павленко рассказал, что во вторник в работах в микрорайонах Новый свет, Салтыковка, Железнодорожный и Павлино задействованы 2 бригады в количестве 10 человек, самосвал, трактор и ручная техника.
«Для выполнения ямочного ремонта этого достаточно. В среднем устраняем 20-25 ям в день», – отметил Павленко.
Работы по ремонту проводятся не только на дорожном полотне. Глубокие трещины и провалы на тротуарах также оперативно устраняют, чтобы пешеходы, родители с детскими колясками, велосипедисты и другие смогли безопасно передвигаться по дорожке.
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