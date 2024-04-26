В Раменском городском округе приняли участие в «Диктанте Победы»

В Раменском городском округе «Диктанта Победы» одновременно начали писать на 32 площадках, которые располагались в школах, вузах, библиотеках, дворцах культуры, пожарной части, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Центральной среди них стала площадка в Раменском историко-художественном музее. Здесь сегодня проверяли свои знания глава Раменского городского округа Николай Ханин, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова, депутат Московской областной Думы Александр Легков, депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Ермаков, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Бурмистров, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Раменского городского округа Нина Широкова, молодогвардейцы, сторонники партии, ветераны СВО, кадеты.

«Поддерживая традицию, которая существует в России с 2019 года, принял участие в просветительской патриотической акции „Диктант Победы“, который позволяет проверить свои знания о военной истории нашей Родины и узнать новую информацию о подвиге многонационального советского народа, победившего фашизм», — сказал Юрий Ермаков.

Принять участие в «Диктанте Победы» мог любой желающий вне зависимости от возраста, придя лично на одну из площадок проведения акции или зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. По итогам диктанта всем участникам выдается сертификат о прохождении тестирования, а победители федерального уровня получают возможность посетить Парад Победы в Москве в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.