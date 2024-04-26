Блогер-украинец избивал людей в Ростове ради хайпа в соцсетях

Уроженец Украины Богдан Шеховцев избивал жителей Ростова-на-Дону и выкладывал видео в социальные сети, так он хотел показать свою «силу и крутость», сообщает SHOT.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». От рук Шеховцева пострадали более 50 человек.

Блогер-самбист избивал людей прямо на улицах. Так он демонстрировал свои навыки местным жителям, большая часть из которых заметно меньше него по размерам.

Также в своих социальных сетях он выкладывал ролики с наркотиками, алкоголем и прогулками по городу в нетрезвом состоянии. Сейчас весь его контент проверяет МВД.