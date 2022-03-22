РИАМО - 22 мар. Россиянка, вылетавшая рейсом Москва – Дубай из столичного аэропорта Домодедово, попыталась незаконно пронести через таможню 85 тыс. евро. Попытка нелегального вывоза валюты была пресечена, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Перед вылетом женщина проследовала в зону посадки через «зеленый коридор» и сказала, что имеет при себе 8,5 тыс. евро, однако для таможенного контроля предъявила из ручной клади 85 тыс. евро – около 9,8 млн рублей по курсу ЦБ.

В действиях пассажирки усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере». По данному факту проводится проверка.

В соответствии с указом президента РФ со​ 2 марта 2022 года из страны временно запрещено​ вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза.