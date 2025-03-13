Военблогер: В Киеве по «метеориту» ведут огонь немецкие зенитки Gepard
В Киеве на правом берегу Днепра работают немецкие зенитные комплексы Flakpanzer Gepard, сообщил военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, ПВО вели стрельбу по «метеориту».
«В Киеве на правом берегу вовсю работают Flakpanzer Gepard по „метеориту“, как нам сообщают местные», — сообщил он.
Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что Киев хотел сделать в Курской области плацдарм и после использовать ситуацию как разменную монету, но ничего не получилось.