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Военблогер: В Киеве по «метеориту» ведут огонь немецкие зенитки Gepard

В Киеве на правом берегу Днепра работают немецкие зенитные комплексы Flakpanzer Gepard, сообщил военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, ПВО вели стрельбу по «метеориту».

«В Киеве на правом берегу вовсю работают Flakpanzer Gepard по „метеориту“, как нам сообщают местные», — сообщил он.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что Киев хотел сделать в Курской области плацдарм и после использовать ситуацию как разменную монету, но ничего не получилось.