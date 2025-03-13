Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем делать заявления о перемирии, пишет РИА Новости .

Также он призвал запретить Вооруженным силам Украины возводить фортификационные сооружения.

Шеремет отметил, что это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться.

«Есть риски, что в случае перемирия киевский режим использует это время для возведения новой линии обороны, чтобы остановить продвижение нашей армии», — добавил он.

Предварительные договоренности, достигнутые в ходе переговоров между представителями США и Украины в Джидде 11 марта, привели к согласию о тридцатидневном прекращении огня и, как следствие, к возобновлению поставок оружия и обмена разведывательной информацией.