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Соцфонд оформил 166 больничных листов пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Соцфонд России оформил 166 больничных листов пострадавшим во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле» с момента теракта, большая часть из них оплачена и закрыта, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что Социальный фонд оплатил медицинские услуги на лечение граждан с увечьями разной степени тяжести.

«За все время было выписано 166 больничных листов, большинство из которых уже оплачены и закрыты», — говорится в сообщении.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в полный концертный зал и начали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Трагедия унесла 145 жизней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.