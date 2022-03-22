РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Представители администрации Подольска в течение марта и апреля проведут 9 встреч с жителями в микрорайонах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Выездные приемы граждан заместители главы администрации Подольска проведут в соответствии с распоряжением главы округа Дмитрия Жарикова №26-Р от 18.03.2022 по графику.

Первый прием состоится во вторник в 16:00 в МУК КПЦ «Дубровицы» поселка Дубровицы, 65А. Потом приемы пройдут 25 марта в 17:00 в МБУ ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 20; 31 марта в 16:00 в МУДО «Климовская детская музыкальная школа» в микрорайоне Климовск на ул. Театральной, 6.

График на апрель: 5 апреля в 16:00 в МБУК СДК «Надежда» в поселке Подольской МИС, 25; 8 апреля в 16:00 в МУК ДК «Металлург» в мкрн Львовский на ул. Горького, 5; 14 апреля в 16:00 в МБУК СДК «Молодежный» в п. Молодежный, 30; 16 апреля в 12:00 в MOУ СОШ №34, корпус 2, в мкрн Кузнечики, Армейский проезд, 5; 19 апреля в 16:00 в MOУ СОШ №35 в мкрн Кузнечики на ул. Генерала Стрельбицкого, 5А; 20 апреля в 16:00 в MOУ СОШ №32 в мкрн Кузнечики на ул. Академика Доллежаля, 27.