РИАМО - 22 мар. На территории Московской области теперь проще оформить социальный контракт для безработных жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

«С 21 марта при расчете дохода семьи для рассмотрения вопроса о заключении социального контракта не будет учитываться трудовой заработок члена семьи, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что это федеральная инициатива. Нововведение направлено на помощь жителям области в оформлении соцконтракта на поиск работы или открытие личного дела.

По словам Каклюгиной, с начала этого года общая сумма по выплатам, на соцконтракты составила более 14 млн рублей. На эти цели в региональном бюджете всего предусмотрено порядка 70 млн рублей.

«Выплаты по соцконтракту можно получать ежемесячно, а также единовременно. Размер выплат по нему составляет от 60 до 250 тыс. рублей, все зависит от того на какие цели заключается контракт», – сказала вице-губернатор.

Оформить социальный контракт можно электронно, через региональный портал госуслуг.



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