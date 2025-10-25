Из-за нарушения общественного порядка в столичном ЖК «Прокшино» МВД РФ заявляет, что каждый иностранец, причастный к инциденту, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством страны, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Конфликт между мигрантами вспыхнул в субботу около полудня на стройке ЖК «Прокшино». В дальнейшем приезжие устроили драку, применяя в качестве оружия лопаты, палки и даже дорожные знаки. Пострадали минимум пять человек. После конфликта задержали около 40 человек.

Она подчеркнула, что всех иностранцев, к которым не применят уголовное наказание в виде тюремного срока, выдворят за пределы России. Им также буде запрещен въезд в страну в установленном законом порядке.

По ее словам, реализация этой меры наказания находится на контроле у руководства МВД РФ.

