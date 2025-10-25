13 суток за «зигу»: болельщика ЦСКА арестовали за пропаганду нацистской символики

По данным следствия, 22 октября в Telegram-канале с хоккейной тематикой был выложен видеоролик, на котором видно, что болельщик «зигует» на трибуне во время матча, прошедшего 20 октября.

«Это в стране, в которой миллионы людей погибли, в том числе и родственники этого е*****а, от рук тех, кто зиговали!» — подписал автор под видео.

В суде молодой человек свою вину признал. Он также пояснил, что не знал значение показанного им жеста. В итоге болельщика арестовали на 13 суток.

Ранее в лицее № 14 в Щелкове двое учеников использовали нацистское приветствие, после чего их арестовали на 10 суток.

