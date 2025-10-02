сегодня в 14:00

Мизулина сообщила об аресте двух школьников за нацистское приветствие в Щелкове

В подмосковном Щелкове в лицее № 14 двое несовершеннолетних использовали нацистское приветствие, после чего их арестовали на 10 суток. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, подростки использовали не только нацистское приветствие, но и показывали всем соответствующую символику.

«Школьники выкрикивали нацистские приветствия и поднимали правую руку прямо на территории школы. Полиция задержала их, а факт „зигования“ подтвердили двое свидетелей», — рассказала Мизулина.

Суд, рассматривая все обстоятельства случившегося, учел возраст злоумышленников. В итоге им назначили административный арест на 10 суток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.