Reuters: США готовят новые санкции против России

Американские власти разрабатывают проект новых антироссийских санкций, которые, по их задумке, должны повлиять на экономику РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные ограничения, которые направлены против ключевых сфер российской экономики. Вашингтон планирует применить их в том случае, если Москва не завершит конфликт на Украине.

Ряд санкций затронет банковский сектор России и инфраструктуру, используемую для поставок нефти на рынок. По данным источника Reuters, Трамп, вероятно, «подождет пару недель», прежде чем применит новые ограничения. Сейчас Вашингтон ждет реакцию Москвы на объявленные на этой неделе санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

С просьбой о новых ограничениях против РФ к Трампу на прошлой неделе обратились украинские чиновники. В том числе они предложили меры по отключению всех российских банков от долларовой системы расчета через американских партнеров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введенные США санкции против «Лукойла» и «Роснефть». Она заявила, что эти ограничения не создадут особых проблем для страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.