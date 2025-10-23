Не создадут проблем: МИД о санкциях США в отношении «Лукойла» и «Роснефти»

сегодня в 13:46

Захарова: санкции против «Лукойла» и «Роснефти» контрпродуктивны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» являются контрпродуктивными. Они не создадут особых проблем для России, сообщает РИА Новости .

Захарова напомнила, что ограничительные меры введены из-за якобы «недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине».

«Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия давно выработала устойчивый иммунитет к западным санкциям. Страна продолжит уверенно развивать свой энергетический и экономический потенциал.

Ранее США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках которого были введены меры против «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних предприятия.

