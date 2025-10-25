«Были вместе 18 лет»: Аскольд Запашный сообщил о разводе с женой
Артист Аскольд Запашный по своей инициативе разошелся с женой Элен Райхлин, с которой прожил 18 лет и воспитывал двоих дочек. Им не удалось сохранить семью даже ради детей, сообщает «СтарХит».
«Личная жизнь деградировала до такой степени, что меня все это перестало устраивать. Наш брак сдерживало только то, что инкриминировалось мне, как долг: я должен был делать для семьи то-се. И я не могу сейчас ни одного плохого слова сказать про Элен. Не могу сделать это с точки оценки наших 18 прожитых лет», — сказал Запашный.
По его словам, первый серьезный кризис в отношениях супругов случился через семь лет после свадьбы. Тогда они стали жить в разных городах. Райхлин предпочла остаться с детьми в Москве, где строила свою карьеру, а Запашный активно ездил на гастроли по всему миру, появились интересы на стороне.
При этом родители супруги, хоть и были против их брака, открыто никогда не высказывались по отношению к мужу-артисту. Они считали, что их дочь должна строить карьеру врача. И стремление Райхлин в этом направлении отдалило ее от супруга.
«Мы превратились в друзей с обязательствами и штампом в паспорте», — подвел итоги брака артист.
