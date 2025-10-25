«Были вместе 18 лет»: Аскольд Запашный сообщил о разводе с женой

Артист Аскольд Запашный по своей инициативе разошелся с женой Элен Райхлин, с которой прожил 18 лет и воспитывал двоих дочек. Им не удалось сохранить семью даже ради детей, сообщает «СтарХит» .

«Личная жизнь деградировала до такой степени, что меня все это перестало устраивать. Наш брак сдерживало только то, что инкриминировалось мне, как долг: я должен был делать для семьи то-се. И я не могу сейчас ни одного плохого слова сказать про Элен. Не могу сделать это с точки оценки наших 18 прожитых лет», — сказал Запашный.

По его словам, первый серьезный кризис в отношениях супругов случился через семь лет после свадьбы. Тогда они стали жить в разных городах. Райхлин предпочла остаться с детьми в Москве, где строила свою карьеру, а Запашный активно ездил на гастроли по всему миру, появились интересы на стороне.

При этом родители супруги, хоть и были против их брака, открыто никогда не высказывались по отношению к мужу-артисту. Они считали, что их дочь должна строить карьеру врача. И стремление Райхлин в этом направлении отдалило ее от супруга.

«Мы превратились в друзей с обязательствами и штампом в паспорте», — подвел итоги брака артист.

