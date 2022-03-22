РИАМО - 22 мар. В столице начались строительные работы в рамках завершающегося этапа редевелопмента бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле». Работы на данной территории проходят с 2015 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На «Октябрьском поле», которое является одной из ключевых промзон столицы, подлежащих реорганизации, началось строительство финального этапа жилого квартала. Оно ведется в рамках первого в России договора о комплексном развитии территорий. Завершающая очередь предусматривает возведение детского сада на 100 мест и трех жилых корпусов», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, редевелопмент промзоны хотят закончить до конца 2024 года. Сейчас на земельном участке строители проводят ограждение площадки, обустраивают бытовые помещения и временные дороги.

«Одновременно с этим началась разработка котлована. Все работы идут в соответствии с графиком», – добавил глава Стройкомплекса Москвы.

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила, что компания с 2015 года осуществляет комплексное развитие бывшей промзоны «Октябрьское поле».

По ее словам, завершено строительство и открыты 3 детских сада и 8 жилых корпусов. Всего в рамках договора о комплексном развитии территории возведут школу для 800 учеников, поликлинику на 150 посещений, 2 детсада и создано свыше 500 рабочих мест.

Ранее Бочкарев сообщал, что в 2022 году на месте экс-промзон в Москве планируется ввести около 4 млн кв. м недвижимости.