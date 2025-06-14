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Минобороны: Зеленый Кут в ДНР перешел под контроль росийских сил

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены украинские цеха по производству ударных БПЛА и места их хранения.

Также ВС РФ за минувшие 24 часа сбили 110 беспилотников противника, из них 63 — вне зоны СВО.

Потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили 1 295 единиц личного состава.