Не работают светофоры и интернет: Казань уходит под воду из-за сильного ливня

сегодня в 12:14

Сильный ливень в Казани привел к подтоплению улиц и отключению светофоров

Казань уходит под воду в результате сильного ливня, который обрушился на столицу Татарстана, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как над городом сверкают молнии, слышен гром. Припаркованные во дворах автомобили наполовину ушли под воду из-за затопленных дорог.

Непогода повредила провода и несколько светофоров на улицах Сахарова, Аббасова и Мамадышском тракте. Ливневки не справляются с выпавшими на город осадками.

Кроме того, местные жители массово жалуются на отсутствие мобильного интернета.