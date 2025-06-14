Не работают светофоры и интернет: Казань уходит под воду из-за сильного ливня
Сильный ливень в Казани привел к подтоплению улиц и отключению светофоров
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Казань уходит под воду в результате сильного ливня, который обрушился на столицу Татарстана, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как над городом сверкают молнии, слышен гром. Припаркованные во дворах автомобили наполовину ушли под воду из-за затопленных дорог.
Непогода повредила провода и несколько светофоров на улицах Сахарова, Аббасова и Мамадышском тракте. Ливневки не справляются с выпавшими на город осадками.
Кроме того, местные жители массово жалуются на отсутствие мобильного интернета.