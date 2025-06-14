Американский рэпер Offset не выступит в Москве из-за массовой отмены авиарейсов

Американский рэпер Offset не выступит в субботу на большом концерте в Москве из-за массовой отмены авиарейсов в результате обострения вооруженного конфликта между Ираном и Израилем, сообщает Mash .

По словам музыканта, он чувствует себя подавленным, так как в очередной раз не смог вылететь на концерт. Однако выступление состоится позднее.

При этом концерт в российской столице состоится. В субботу на сцену выйдут Lil Pump, Richie Wess и SmokePurppe.

Израиль начал операцию против Ирана ночью 13 июня. В ответ Иран нанес удары ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.