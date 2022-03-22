РИАМО - 22 мар. В 2021 году товарооборот российской столицы с Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился на 116% и превысил 1,1 миллиарда долларов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объединенные Арабские Эмираты являются перспективным направлением для ведения бизнеса. Среди факторов, которые привлекают компании для работы в стране, можно выделить льготное налогообложение, конкурентную экономику, низкие ставки на импорт и выгодное географическое положение. Российский товарооборот с данным регионом в 2021 году вырос на 64,5% и составил 5,36 миллиарда долларов, при этом доля Москвы в нем составляет 20,6%. Товарооборот непосредственно между Москвой и ОАЭ в прошлом году увеличился на 116% и превысил 1,1 миллиарда долларов», – сообщил заместитель мэра Москвы.

Он отметил, что Москва является главным российским экспортером несырьевых неэнергетических товаров в ОАЭ, на столицу приходится 26% от общероссийского ННЭ. Московский экспорт товаров несырьевого неэнергетического сектора в Объединенные Арабские Эмираты развивается за счет многократного увеличения поставок промышленных товаров. За два года объем промышленного экспорта увеличился примерно в 10,5 раза и по итогам 2021 года достиг 462,15 миллиона долларов.

«Столичный промышленный экспорт стремительно развивается за счет увеличения поставок механического оборудования и техники, а также оптики и медицинских изделий. Рост спроса на импортные промышленные товары со стороны Объединенных Арабских Эмиратов связан со стремлением сократить зависимость от нефтедобывающего производства путем развития прочих отраслей. Московским компаниям удалось среагировать на зарождающийся спрос на перспективном рынке и занять продуктовую нишу с высокими темпами роста спроса. Так, в 2021 году московские компании экспортировали жидкостные насосы на сумму 14,76 миллиона долларов, при этом в 2020 году объем поставок не превышал 100 тысяч долларов США», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточнили специалисты центра «Моспром», агропромышленный экспорт столицы в ОАЭ составил 7,2 миллиона долларов. Москва поставила в страну безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков.

В свою очередь столица закупила в 2021 году у ОАЭ кофе, чай, пряности, стекло и стеклянные изделия, парфюм, средства для макияжа и ухода за кожей, а также электрические устройства, аппаратуру связи и другие товары. Общий импорт продукции достиг 111,2 миллиона долларов.

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