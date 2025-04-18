Тело 90-летнего жителя обнаружили в сгоревшем здании в кузбасском городе Топки

В жилом доме на улице Тельмана в городе Топки Кемеровской области утром 18 апреля случилось сильное возгорание. Жилье превратилось в пепел, сообщает Сiбдепо .

В одной из комната пятиквартирного строения разыгрался пожар, затем пламя распространилось на крышу и придомовые постройки. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Левая часть строения была полностью и разрушена и не подлежит восстановлению. На кадрах видно обуглившуюся пристройку, вероятно, вход, которая уже наполовину обрушилась, а ее обломки лежат на земле по всей прилежащей территории.

Крыша здания также сильно повреждена, так как огонь в первую очередь поднимается вверх. Общая площадь пожара составила 218 кв. м.

Во время тушения сотрудники обнаружили тело 90-летнего местного жителя. Точная причина возгорания сейчас выясняется.