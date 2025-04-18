Прохор Шаляпин заявил, что Яна Чурикова высокомерно вела себя на интервью

Певец Прохор Шаляпин заявил о том, что телеведущая Яна Чурикова плохо относится к нему еще с «Фабрики звезд», а на последнем интервью она вела себя высокомерно и пыталась всячески задеть его, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил Шаляпин, он уже давно подозревал, что Чурикова его недолюбливает, однако на последнем интервью с ней он полностью убедился в этом.

«Почти год назад я пришел на интервью к Яне. Очень надеялся, что мы поностальгируем, проведем время за легкой и интересной беседой. Но я будто оказался на очередном постановочном шоу, где тебя просто смешивают с мусором ради рейтингов», — признался артист.

Шоумен оценил поведение коллеги во время интервью как откровенно наглое и высокомерное, что очень взбесило его. Тогда Шаляпин начал заявлять в СМИ о некорректном поведении Чуриковой, на что та среагировала и удалила выпуск с его участием.

По мнению артиста, решение телеведущей об удалении ролика можно расценить как осознание ошибки. Сам Шаляпин не собирается тратить свои силы на вражду с девушкой. Чурикова же никак ситуацию не комментировала.