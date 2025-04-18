Стало известно, что можно сказать о человеке по его собаке

Нейропсихолог Лариса Фицнер заявила, что собаки являются своеобразным отражением личности человека. Четвероногие друзья могут многое сказать об особенностях характера хозяина, образе жизни и даже психологических потребностях, сообщает Life.ru .

Как отметила эксперт, люди, которые выбирают породы вроде овчарок или ретриверов, склонны к динамичному образу жизни. Каждый день такого хозяина может быть заполнен спортивными занятиями или активным отдыхом.

«Люди, которые испытывают стресс или находятся в депрессии, часто выбирают собаку, которая требует меньшего физического и эмоционального вовлечения. Это объясняется тем, что такая собака приносит меньше беспокойства и требует минимальных усилий со стороны хозяина», — заметила Фицнер.

Владелецы питбулей, стаффордов или доберманов — очень уверенные в себе люди с ярко выраженными лидерскими качествами. Более крупные породы, например, ротвейлеры, немецкие овчарки, выбирают наиболее ответственные люди. Собака в таком случае становится для хозяина символом порядка и безопасности.

Чихуахуа или йоркширские терьеры обычно у чувствительных и эмоциональных натур. Для этих людей питомец прежде всего является другом и компаньоном по жизни. Лабрадоров выбирают люди, ценящие гармонию и стабильность. Экзотические породы выбирают люди, которые хотят выделяться из толпы.