РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. Во вторник в городском округе Мытищи будет прекращена подача холодной и горячей воды в ряд многоквартирных домов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Отключение проводится в связи с проведением работ по устранению технической неисправности на сети водоснабжения.

Отключения пройдут по адресам: Новомытищинский проспект, 56, 58, 60; ул. Терешковой, 11, 13, 15; ул. Матросова, 27. Подвоз воды автоцистерной осуществляется по адресу: Новомытищинский проспект, 56.

В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться по телефонам: 8(495)586-30-16, 8(903)255-04-25. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.



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