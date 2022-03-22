РИАМО - 22 мар. В 2022 году в новой Москве планируют построить не менее 25 объектов образования, включая школы и детские сады, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
«Мы за 10 лет построили больше 110 объектов. Это школы и детские сады. <…> В текущем году будет построено не менее 25 объектов образования», – сказал Жидкин.
По его словам, в 2021 году на территории ТиНАО построили 27 образовательных объектов.
По его словам, девелоперы обеспечивают новые жилые комплексы школами, детскими садами, медицинскими и культурными учреждениями. Кроме того, за 10 лет в новой Москве построили больше 20 парков.
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