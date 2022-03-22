РИАМО - 22 мар. В 2022 году в новой Москве планируют построить не менее 25 объектов образования, включая школы и детские сады, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Мы за 10 лет построили больше 110 объектов. Это школы и детские сады. <…> В текущем году будет построено не менее 25 объектов образования», – сказал Жидкин.

По его словам, в 2021 году на территории ТиНАО построили 27 образовательных объектов.

«Количество вводимых объектов за счет внебюджетных источников больше, чем объектов бюджетных. Это и правильно, и нормально, так и должно быть», – добавил Жидкин.

По его словам, девелоперы обеспечивают новые жилые комплексы школами, детскими садами, медицинскими и культурными учреждениями. Кроме того, за 10 лет в новой Москве построили больше 20 парков.