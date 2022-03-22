РИАМО - 22 мар. За прошедшую неделю разрешения на ввод в эксплуатацию получили 9 нежилых объектов и 1 жилой дом на территории Подмосковья. Разрешения на строительство получили 23 новых здания, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В эксплуатацию на прошлой неделе ввели 1 таунхаус в деревне Красный поселок в сельском поселении Обушковское в округе Истра, производственное здание в сельском поселении Лаговское в округе Подольске, производственно-складское здание и автозаправку в Ногинске, автосервис на Окском шоссе в округе Серпухов и другие объекты.

В число нежилых объектов, получивших разрешения на строительство, вошли: завод объемно-блочного домостроения в поселке Сычево в Волоколамском округе, многофункциональный комплекс вблизи деревни Горки в Ленинском округе и складское здание в поселке Томилино в округе Люберцы.

Также разрешения на строительство получили мясоперерабатывающий цех в деревне Кочугино в округе Солнечногорск, здание для обеспечения сельскохозяйственного производства, склад в городе Щелково и другие объекты.