РИАМО - 22 мар. Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные поезда на популярных дачных направлениях Московской железной дороги и скорректирует график движения поездов в связи с приближением летнего сезона, сообщает пресс-служба ЦППК.

20 дополнительных поездов будут введены на самых востребованных направлениях. 18 из них будут запущены 27 марта, один – с 23 и еще один – с 24 апреля. Также у 12 электропоездов будет скорректирован маршрут следования, у 11 – изменится периодичность отправлений.

Изменение графика движения и ввод новых поездов затронут маршруты Савеловского, Киевского, Казанского, Горьковского и Павелецкого направлений МЖД.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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