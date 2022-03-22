РИАМО - 22 мар. Инвестиции в основной капитал Москвы в 2021 году приблизились к 5 триллионам рублей, данный показатель почти на 19% выше, чем в 2020-м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Москве за 2021 год составили 4,84 триллиона рублей, что на 18,9 % превышает показатель за предыдущий год. Это и значительно больше, чем в целом по стране: в 2021 году рост объема инвестиций по РФ составил 7,7%. Высокие темпы роста связаны с опережающим развитием финансовой и страховой отраслей, сферы научной и технической деятельности, оптовой и розничной торговли, а также предприятий обрабатывающей промышленности. Положительных изменений удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки городских предприятий и компаний», – рассказал вице-мэр.
Это и действующие субсидии, и льготные займы, и налоговые преференции, и программы стимулирования строительства. А на днях мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал докапитализацию Московского Фонда поддержки промышленности на 10 миллиардов рублей для субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств организаций.
В 2021 году больше всего средств московские компании вкладывают в машины и оборудование - на них пришлось 37,4% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 31%. На строительство жилых зданий и помещений пришлось 17%, на создание объектов интеллектуальной собственности – 11,6%.
В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы сообщили, что объем вложений в основной капитал крупных и средних организаций Москвы в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей. Из них более половины (52,5%) инвестиций приходятся на собственные ресурсы предприятия. Оставшиеся 47,5% составляют привлеченные средства.
В свою очередь, директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев заявил, что правительство Москвы в рамках мер поддержки бизнеса в условиях санкций планирует расширение сферы применения офсетных контрактов. Механизм предполагает долгосрочную закупку товаров в обмен на обязательства поставщика осуществить инвестиции в локализацию производства.
«Москва в 2017 году стала первопроходцем в подписании таких контрактов: сегодня их пять, совокупный объем частных вложений по ним – 12,9 миллиарда рублей, а объем закупки свыше 72 миллиардов рублей, некоторые инвесторы уже завершили создание производства и начали поставки лекарств, медизделий и продуктов питания для городских молочных кухонь. В перспективе планируем заключать офсеты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование и в других сферах. Кроме гарантии сбыта продукции мэр Москвы предложил предоставлять землю для таких проектов по ставке 1 рубль», - рассказал Артем Барашев.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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