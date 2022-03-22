РИАМО - 22 мар. Инвестиции в основной капитал Москвы в 2021 году приблизились к 5 триллионам рублей, данный показатель почти на 19% выше, чем в 2020-м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Москве за 2021 год составили 4,84 триллиона рублей, что на 18,9 % превышает показатель за предыдущий год. Это и значительно больше, чем в целом по стране: в 2021 году рост объема инвестиций по РФ составил 7,7%. Высокие темпы роста связаны с опережающим развитием финансовой и страховой отраслей, сферы научной и технической деятельности, оптовой и розничной торговли, а также предприятий обрабатывающей промышленности. Положительных изменений удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки городских предприятий и компаний», – рассказал вице-мэр.

Это и действующие субсидии, и льготные займы, и налоговые преференции, и программы стимулирования строительства. А на днях мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал докапитализацию Московского Фонда поддержки промышленности на 10 миллиардов рублей для субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств организаций.

«Это позволит предприятиям привлечь заем на сумму около 100 миллиардов рублей. Сейчас ведем работу по запуску этой меры», - пояснил Владимир Ефимов.

В 2021 году больше всего средств московские компании вкладывают в машины и оборудование - на них пришлось 37,4% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 31%. На строительство жилых зданий и помещений пришлось 17%, на создание объектов интеллектуальной собственности – 11,6%.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы сообщили, что объем вложений в основной капитал крупных и средних организаций Москвы в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей. Из них более половины (52,5%) инвестиций приходятся на собственные ресурсы предприятия. Оставшиеся 47,5% составляют привлеченные средства.

В свою очередь, директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев заявил, что правительство Москвы в рамках мер поддержки бизнеса в условиях санкций планирует расширение сферы применения офсетных контрактов. Механизм предполагает долгосрочную закупку товаров в обмен на обязательства поставщика осуществить инвестиции в локализацию производства.

«Москва в 2017 году стала первопроходцем в подписании таких контрактов: сегодня их пять, совокупный объем частных вложений по ним – 12,9 миллиарда рублей, а объем закупки свыше 72 миллиардов рублей, некоторые инвесторы уже завершили создание производства и начали поставки лекарств, медизделий и продуктов питания для городских молочных кухонь. В перспективе планируем заключать офсеты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование и в других сферах. Кроме гарантии сбыта продукции мэр Москвы предложил предоставлять землю для таких проектов по ставке 1 рубль», - рассказал Артем Барашев.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.