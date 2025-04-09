В России ужесточат наказание за эзотерическое мошенничество
Штрафы для гадалок и экстрасенсов могут вырасти до миллиона рублей
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко инициировал ужесточение ответственности за оккультные услуги — от гаданий до «снятия порчи», пишет URA.ru.
В МВД направлено предложение ввести специальную статью в Уголовный кодекс с штрафами до 1 млн рублей.
«Речь о многомиллиардном теневом рынке, где под видом магии обманывают доверчивых людей», — пояснил парламентарий.
Законопроект предусматривает уголовное преследование за астрологические консультации, привороты и другие платные ритуалы.
Инициатива возникла на фоне участившихся случаев финансового и психологического ущерба от действий «целителей».
Ранее в Москве 16-летняя школьница отдала 3,8 млн рублей за якобы снятие порчи от провала на ЕГЭ.