В России ужесточат наказание за эзотерическое мошенничество

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Штрафы для гадалок и экстрасенсов могут вырасти до миллиона рублей

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко инициировал ужесточение ответственности за оккультные услуги — от гаданий до «снятия порчи», пишет URA.ru .

В МВД направлено предложение ввести специальную статью в Уголовный кодекс с штрафами до 1 млн рублей.

«Речь о многомиллиардном теневом рынке, где под видом магии обманывают доверчивых людей», — пояснил парламентарий.

Законопроект предусматривает уголовное преследование за астрологические консультации, привороты и другие платные ритуалы.

Инициатива возникла на фоне участившихся случаев финансового и психологического ущерба от действий «целителей».

Ранее в Москве 16-летняя школьница отдала 3,8 млн рублей за якобы снятие порчи от провала на ЕГЭ.