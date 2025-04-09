Глава МИД напомнил о европейских корнях мировых войн

Глава МИД России Сергей Лавров в резких выражениях осудил современную политику ЕС, заявив в интервью ТАСС о повторяющемся историческом сценарии.

«Когда Европа ополчилась — а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась — в очередной раз на нашу страну», — сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что все крупнейшие мировые трагедии, от наполеоновских войн до Второй мировой, начинались с агрессии европейских государств.

Особое внимание глава дипломатии уделил двойственной роли Франции в 1940-х.

«Официальные французские войска воевали на стороне гитлеровской Германии, участвуя в карательных операциях, хотя мы конечно помним и движение Сопротивления», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что после 1945 года инициатива глобальных конфликтов перешла к США, но историческую ответственность Европы это не снимает.

Заявление прозвучало на фоне нового витка напряженности в отношениях России и ЕС, где Москва регулярно обвиняет Брюссель в «русофобской истерии» и переписывании истории Второй мировой войны.